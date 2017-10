Daniela Albuquerque deixou no passado o hábito de se locomover de carro. Na última segunda-feira, convidada do estilista Reinaldo Lourenço para a abertura de sua loja no Iguatemi São Paulo, a moça arquitetou uma rota aérea para prestigiar o amigo. Como ela agora só anda de helicóptero, chegou a ligar para os assessores de Reinaldo para dizer que ‘não estava achando um local para pousar’. O desfecho? O helicóptero da moça pousou no JK Iguatemi, quase dois quilômetros de distância de seu destino final. De lá finalizou o trajeto com um motorista particular. Para voltar para casa, decolou do heliponto do hotel Blue Tree na Avenida Faria Lima. Prática!

Em tempo: Daniela é casada com o presidente da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr., e mora em Alphaville, numa das maiores casas do país. Na propriedade há uma garagem que comporta 50 carros e o heliponto está localizado bem acima da suíte de 1.200 m² do casal.