Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain e Courtney Love, e o músico Isaiah Silva ainda brigam na justiça pela posse do lendário violão que pertenceu ao líder do Nirvana e foi usado por ele na gravação do álbum “MTV Unplugged”, de 1993. Frances e Isaiah se casaram em junho de 2014, e se divorciaram menos de um ano depois, em março de 2015.

De acordo com documentos do processo, que corre na Corte Superior de Los Angeles, o músico afirma que ganhou o violão como presente de casamento da ex-mulher, algo que Frances nega. Em setembro do ano passado, ela já havia sido condenada a pagar uma pensão de US$ 15 mil (R$ 49,1 mil) por mês para Isaiah em uma outra ação referente ao divórcio deles.

Sobre o violão em questão, trata-se de um Martin D-18E, avaliado em mais de US$ 1 milhão (R$ 3,27 milhões) na época da morte de Cobain, há 23 anos. O valor estimado do instrumento hoje gira em torno de US$ 5 milhões (R$ 16,4 milhões). (Por Anderson Antunes)