Glamurama já havia contado que Sasha Meneghel está em Trancoso para passar o fim do ano pela primeira vez longe da mãe. O desembarque da jovem de 18 anos aconteceu nessa quarta-feira sem tumultos ou alardes. Simpática e com poucas exigências, Sasha teve sua primeira noitada da temporada de verão com amigos na festa We Love Trancoso no Cacau, um dos agitos mais tradicionais do hotspot. Só que a noite não começou leve e um pedido incomum do assessor quase fez com que a filha da Rainha dos Baixinhos não comparecesse ao compromisso marcado: as fotos oficiais da festa, todas elas, deveriam ser tratadas antes da divulgação para a imprensa em geral. Por conta do tempo, a organização local exigia que as imagens estivessem prontas já a partir das 7 da manhã, o staff de Sasha só garantia as fotos aprovadas a partir das duas da tarde – horário inviável para os organizadores. Depois de muita conversa, chegaram a um acordo e tudo foi divulgado logo no primeiro horário “com pequenas alterações na luz”, como divulgado.

Sasha chegou à festa pouco antes das três da manhã acompanhada por quatro amigos vestindo blusa creme acetinada e saia marrom de camurça. No melhor estilo minimalista, arrematou a produção com uma pulseira dourada e nada mais. Mais de mil pessoas marcaram presença na festa e a surpresa da noite foi a ausência de um camarote para a convidada especial, que circulou livremente, sem seguranças ou qualquer tipo de escolta, sempre na companhia dos amigos- que faziam as vezes de guia e não perdiam de vista um curioso ou outro que tentava se aproximar com a câmera do celular. De um lado para o outro, Sasha e sua trupe vagavam entre os convidados e em nenhum momento dançaram ou curtiu a música, muito pelo contrário, ela ficou a noite toda focada na tela do celular. Sem drinks – apenas os amigos beberam -, a moça tomou água à noite toda e não foi importunada por ninguém, tanto que nas quase duas horas que ficou por lá nenhum pedido de selfie foi feito. Agora é esperar para ver se até o Réveillon ela vai entrar na vibe relax que Trancoso pede. A ver… (Por Matheus Evangelista)