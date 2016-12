Sabrina Sato passou como um furação pela Casa Glamurama nessa quinta-feira para bater um papo com Joyce Pascowitch no programa “Que Loucura É Essa?”. Tirou selfie com todo mundo da redação, falou que adora tomar uma cerveja – ah, o segredo para não engordar é fazer exercício no dia seguinte – e que hoje só bebe três vezes na semana. Glamurama, claro, entrou nessa festa para conversar com essa japa arretada.

Glamurama – Você acabou de lançar um canal também no Youtube, né? Por que ficar digital?

Sabrina Sato – É um canal para me divertir, não penso nada antes do que a gente vai fazer, não tem roteiro. Vou falando como tem de editar, vou mandando todas as referências. Na verdade, programa de TV tem coisa que não dá para você fazer. Não dá para levar o Roni (assessor). O canal dá para virar uma bagunça maior. Eu gosto, dou conto de fazer esse monte de coisa. Hoje vou até gravar: fazer as dancinhas de verão.

Glamurama – E qual é o seu passinho numa pista de dança?

Sabrina Sato – É esse aqui ó: o quadril me leva! (Sabrina levanta e começa a rebolar). Agora quero aprender a dançar kizomba. Quero aprender porque quero inserir uns passos na Sapucaí.

Glamurama – Os vídeos são superdivertidos! Essa vai sempre ser a vibe? Ou pode rolar um papo mais sério?

Sabrina Sato – O Duda (Nagre, o namorado) quer mais papo sério… Eu gosto também de papo sério. É muito raro. Mas gosto mesmo dos adolescentes. Ontem assisti uns cinco vídeos do Felipe Neto. Aquele do desafio que não pode rir, sabe? Adoro!

Glamurama – Qual o maior mico que você já pagou na TV?

Sabrina Sato – Ah, pago mico direto. Já caí no palco, já troquei o nome de cantor sertanejo… Já fiz xixi nas calças. Meu protetor de peito já descolou e caiu. E arranquei e dei para o Raul Gil de presente.

Glamurama – Você que adora uma série do Netflix, se tivesse que escapar de um crime, o que faria?

Sabrina Sato – Depende do crime. Ia dar o corpo para os porcos comer, ia triturar os restos mortais. Faria uma coisa assim… E queimaria tudo. Ou então ia fugir, raspar o cabelo… E arrancaria a pinta da minha testa! E faria aquela operação de ocidentalização. (risos)

Glamurama – E o que um espelho falante diria pra você?

Sabrina Sato – Por que você acorda todo dia com essa cara inchada?

Glamurama – E por que você acorda assim?

Sabrina Sato – Porque a noite como muito doce, bebo… (risos)

Confira o “Que Loucura É Essa?” com a japa abaixo.