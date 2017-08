Mansão onde Elvis Presley viveu com a família em LA está para alugar. Vai encarar?

Dá pra acreditar que nesta quarta-feira vai fazer 40 anos que Elvis Presley morreu? Lembrado até hoje mesmo por aqueles que nasceram tempos depois de sua partida, o rei do rock viveu alguns de seus melhores momentos em família em uma mansão de Los Angeles que foi disponibilizada recentemente para aluguéis por temporada e que está fazendo o maior sucesso por lá.

A propriedade fica em uma região alta de LA e tem vista panorâmica da cidade. Com 498 metros quadrados de área, tem quatro quartos e seis banheiros, além de piscina, ofurô e sauna. A parte mais famosa, no entanto, é o portão de entrada, onde Elvis costumava posar para fotos com os fãs e dar autógrafos no melhor clima relax.

Os preços do aluguel variam de acordo com as datas escolhidas, mas começam em R$ 9,3 mil, e o serviço é oferecido exclusivamente pela americana HomeAway, que fatura em torno de US$ 450 milhões (R$ 1,44 bilhão) por ano com aluguéis de casas de alto padrão em mais de 190 países e opera no Brasil através da AlugueTemporada. (Por Anderson Antunes)

