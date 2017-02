Apresentadora da edição deste sábado do “Saturday Night Live”, o humorístico mais popular da televisão americana, Kristen Stewart mostrou que tem veia cômica e tirou uma até com Gisele Bündchen. A estrela da franquia “Crepúsculo” apareceu como a supermodelo brasileira em um dos quadros mais famosos do programa, o “Family Feud”, no qual comediantes fazem as vezes de celebridades respondendo perguntas geralmente ligadas a fatos do noticiário recente.

No caso de Gisele – ou melhor, de Kristen – ela recebeu uma ajudinha do técnico Bill Belichick, interpretado pelo ator Bobby Moynihan, para responder de maneira politicamente correta questões sobre o que as pessoas levam para festas. Belichick, pra quem não sabe, é quem treina o New England Patriots, o time no qual o marido de Gisele, Tom Brady, é quarterback, e é uma das maiores influências do jogador.

No início da atração, Kristen também brincou com o fato de que o presidente Donald Trump certamente estaria assistindo ela, já que o republicano vive às turras com o pessoal do SNL e sempre reclama deles no Twitter. “Estou nervosa”, ela brincou, antes de lembrar que Trump também costumava alfinetar ela no microblog há alguns anos.